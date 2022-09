Settimana corta. Festa: si parte per elementari e medie. E' caos superiori Oggi il vertice tra presidi, Air, Provincia e Comune. Il sindaco: è tempo di adeguarci all'Europa

Settimana corta, ad Avellino si parte. Per le elementari e medie il novanta per cento di adesioni ha consentito il via libera nel capoluogo, come spiega il sindaco Gianluca Festa a margine del vertice che si è tenuto oggi a palazzo Caracciolo. “E’ ora di partire con una scelta didattica necessaria - spiega Festa -. Credo siamo una delle ultime città in Italia, se non addirittura in Europa, a non utilizzare ancora i soli primi cinque giorni della settimana per la sistemazione delle ore di didattica. Stiamo avendo un confronto allargato. Credo che sarà la scelta giusta anche per garantire meno inquinamento in città, con meno auto e bus in giro il sabato per il capoluogo. È una conquista sociale per i nostri ragazzi, per le famiglie tre anni fa iniziai a proporre questa modifica ormai necessaria. Aumenterà la qualità di vita del famiglie”. Se i presidi di Elementari e medie e Ic dunque partiranno con la didattica in cinque giorni, meno certezze ci sono per le superiori. Il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, ha invitato i dirigenti a confrontare i piani delle lezioni con gli orari dell'Air, quelli prepandemia. "Serve tempo per capire come organizzare ogni aspetto". Il no dell'Amabile e del Liceo De Luca non ha consentito una visione unitaria del piano trasporti. "Nei vari collegi e riunioni di istituto professori e famiglie hanno scelto di non utilizzare la settimana corta - spiega Pappalardo -. Si tratta di 32 ore di didattica da sistemare in 5 giorni. Un lavoro non semplice".