Avellino, De Luca inaugura l'Autostazione: completata un'opera da 30 milioni Ci saranno anche 221 posti auto di parcheggio interrato, ricariche elettriche

"In due anni e mezzo, dopo dieci anni di cantiere chiuso, abbiamo completato quest'opera da 30 milioni di euro, una bella opera per la città di Avellino. Ci saranno anche 221 posti auto di parcheggio interrato, ricariche elettriche, possibilità di collegamenti in tutte le direzioni, pannelli fotovoltaici". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca presentando ad Avellino la nuova autostazione Air di via Fariello. Il governatore ha ricordato dal tavolo che «La Regione Campania lancerà un piano di aiuti per le famiglie e per le imprese per far fronte all'aumento dei costi dell'energia, luce e gas.

Il piano prevede contributi alle famiglie, per asili nido o attività sportive dei bambini, e contributi energetici alle aziende che dovrebbero consentire di coprire per circa il 30-40% l'aumento delle bollette. Alcuni aspetti del piano, che dovrebbe essere presentato la prossima settimana, sono stati anticipati dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca questa mattina nel corso dell'inaugurazione della nuova Autostazione. "Due anni fa - ha ricordato De Luca - la Campania è stata l'unica Regione in Italia a varare un piano di sostegno socio-economico per 1,02 miliardi di euro. Abbiamo raddoppiato le pensioni al minimo per 2 mesi, maggio e giugno 2020, abbiamo dato aiuti alle famiglie, agli artigiani, ai commercianti, alle imprese turistiche, ai tassisti. Abbiamo dato una mano, per quello che era nelle nostre possibilità, al mondo produttivo, alle famiglie e alla povera gente. Faremo una cosa simile la prossima settimana, non per quell'importo perché quelle risorse non le abbiamo, ma cercheremo di anticipare ancora una volta le misure che dovrebbe prendere il Governo nazionale". Quindi, ha sottolineato il governatore campano, "daremo contributi alle famiglie per gli asili nido e per l'attività sportiva dei bambini, contributi energetici alle aziende, credo che riusciremo a coprire per un 30-40% l'aumento delle bollette energetiche, credo che riusciremo a bloccare l'aumento delle bollette dell'acqua per tutte le famiglie campane. Cercheremo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per dare un aiuto alle famiglie e alle imprese, in attesa delle misure del Governo nazionale. Faremo fino in fondo la nostra parte".