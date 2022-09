L'Africa chiama: Avellino risponde Incontro di beneficenza per la costruzione di un village medical

Lo scopo è quello di realizzare un ambulatorio medico per garantire le cure ai bambini malati nelle terre povere del Senegal. Una vera e propria missione umanitaria che vede come protagonista Elvira Napolitano. Un progetto di solidarietà che verrà rilanciato sabato prossimo, 10 settembre ad Avellino nella piazzetta Biagio Agnes. L'appuntamento è alle 20.30 al Gufo. Questo lo slogan: "Porta con te chi ha un cuore per donare." Un nuovo appuntamento per sensibilizzare la città su questo progetto di solidarietà.