Covid, 183 contagi su 696 test. Altri 17 positivi ad Ariano, 20 ad Avellino Primi comuni senza contagi, l'Irpinia spera

Covid, altri 183 positivi su 969 tamponi processati. Sono i dati dell'ultimo bollettino dell'Asl di Avellino. Primi comuni senza casi e l'Irpinia inizia a sperare dopo lunghi mesi con la curva dei contagi sempre alta. ecoc i dati comune per comune:

Aiello del Sabato 1

Altavilla Irpina 7

Andretta 1

Aquilonia 8

Ariano Irpino 17

Atripalda 3

Avella 1

Avellino 20

Baiano 1

Bisaccia 2

Calitri 2

Caposele 2

Carife 1

Casalbore 3

Castelvetere sul C. 1

Cervinara 5

Cesinali 1

Chiusano di San Domenico 1

Contrada 1

Conza della C. 1

Domicella 1

Flumeri 8

Fontanarosa 2

Forino 1

Frigento 1

Gesualdo 1

Grottaminarda 4

Grottolella 2

Guardia Lombardi 2

Lapio 1

Manocalzati 3

Mercogliano 2

Mirabella Eclano 5

Montecalvo Irpino 3

Montefalcione 5

Monteforte Irpino 3

Montefredane 1

Montefusco 1

Montella 5

Montemiletto 8

Montoro 11

Mugnano del C. 2

Nusco 3

Ospedaletto d'A. 3

Pietrastornina 1

Quadrelle 1

Quindici 2

Rocca San Felice 1

Roccabascerana 1

San Sossio Baronia 1

Sant'Angelo a Scala 1

Sant'Angelo dei L. 2

Santo Stefano del

Sole 1

Serino 4

Sperone 2

Sturno 3

Teora 1

Venticano 1

Villanova del B. 4