Avellino, il Patria e Lavoro in preda ai vandali: "Servono più controlli" Ieri l'ennesimo raid vandalico. Commercianti e residenti della zona preoccupati

E' stata sbarrata la finestra dell'Asilo Patria e Lavoro (nella foto) dalla quale ignoti ieri pomeriggio hanno fatto irruzione appiccando il fuoco a un materasso e sprigionando un incendio.

La struttura di via Vasto è abbandonata da anni, in preda al degrado e ai vandali. Quello di ieri è l'ennesimo raid. In zona commercianti e residenti sono preoccupati. Ci segnalano come in più occasioni abbiano lanciato l'allarme.

Erbacce incolte, diversi punti da cui è possibile accedere indisturbati. “Qui siamo nel centro città – ci raccontano – eppure non esitano a vandalizzare. Ieri la situazione poteva degenerare. Chiediamo più controlli almeno della Polizia Municipale o quanto meno un sistema di sorveglianza per proteggere i beni comunali”.

Ma i vandali non si sono fermati qui e all’esterno hanno mandato in frantumi il vetro posteriore di una vettura parcheggiata di fronte all'asilo.

Si scrive un nuovo capitolo della poco edificante storia dei beni comunali ad Avellino: Ex Eliseo, Casina del Principe, piscina comunale: è lungo l'elenco delle scatole vuote in città.