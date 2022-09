"Prezioso Casa? Mi piace": parola di Alessandro Borghese,lo chef più amato in tv Borghese protagonista – il 15 settembre alle 18.00 – di un evento presso lo Store di Avellino

«Prezioso Casa? Mi piace».

Queste le parole di Alessandro Borghese, lo chef più amato del piccolo schermo protagonista – il prossimo 15 settembre a partire dalle 18:00 – di un evento organizzato presso lo Store di Avellino del centro arredamenti numero uno in Europa.

Il popolare chef – conduttore di Quattro ristoranti e molti altri format di successo – intratterrà il pubblico durante un imperdibile show cooking nel quale verranno coinvolti attivamente gli invitati e darà suggerimenti su come preparare invitanti manicaretti.

L’evento nasce dalla collaborazione della realtà diretta dal presidente Gaetano Ambrosca con l’azienda Veneta Cucine che, nello store irpino di Prezioso Casa, dispone di un’intera area kitchen su due piani, con novità assolute e vere e proprie esclusive.

«Non potevamo trovare testimonial migliore per valorizzare la nostra area kitchen». Queste le parole di Gaetano Ambrosca, presidente di Prezioso Casa. «Alessandro Borghese non è solo uno chef, è una vera eccellenza nostrana. Inoltre è il beniamino di migliaia di spettatori. Sarà un piacere accogliere i nostri clienti e coinvolgerli in un’attività unica nel suo genere».

Dello stesso parere il direttore marketing di Prezioso Casa, Pino Valito, il quale rilancia: «Quello con Alessandro Borghese è un evento in linea con i nostri standard: ospiti di qualità per attività che lascino un piacevole ricordo, la linea esperienziale è oramai cardine assoluto della nostra comunicazione».

Piatto decisamente ricco quello del 15 settembre con: gadget, intrattenimento e soprattutto piatti pronti a soddisfare anche i palati più esigenti. Al termine della sessione, Alessandro Borghese si intratterrà all’esterno del punto vendita per foto e autografi.

Per quanti desiderino essere aggiornati sulle attività e sulle promozioni in corso potranno farlo attraverso il sito https://landing.preziosocasa.it/alessandro-borghese/