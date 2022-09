Reddito di cittadinanza, al Comune di Avellino parte il progetto Cuore Verde I percettori svolgeranno piccole attività di manutenzione nei parchi della città

Tutto pronto per l’avvio del progetto Cuore Verde. È il primo dei quattro progetti posti in essere dall’amministrazione comunale di Avellino e destinati ai percettori di reddito di cittadinanza. La partenza è fissata per lunedì 19 settembre e riguarderà 35 persone che in questi mesi sono state selezionate, dopo la profilazione di circa mille soggetti, dall’Inps e dagli assistenti sociali di Case Manager. Il loro compito sarà quello di pulire e svolgere piccole attività di manutenzione all’interno dei parchi verdi della città. Intanto, si prosegue con la selezione dei profili e con i corsi di formazione per quanti prenderanno parte agli altri tre progetti dell’amministrazione: “Me ne prendo cura”, “Io ti do una mano” e “A scuola sicuri”.