Una messa per l'addio a padre Francesco, la chiesa del Rosario pregherà per lui La conferma da Padre Giovanni Matera nuovo Parroco del Santissimo Rosario di Avellino

Padre Francesco Benincasa ha lasciato il segno nella Chiesa del Rosario. A pochi giorni dalla sua scomparsa che ha destato dolore e incredulità tra i fedeli avellinesi la comunità dei frati domenicani unitamente a quella parrocchiale ha annunciato in una nota ufficiale che il giorno 15 settembre alle ore 19.00 verrà celebrata una Santa Messa in suffragio di Padre Francesco Benincasa. Si legge nella nota a firma di Padre Giovanni Matera nuovo Parroco del Santissimo Rosario di Avellino: "Ci uniremo tutti nella preghiera di suffragio per la sua anima, affidandolo all’intercessione della Vergine del Santo Rosario, nostra Madre".