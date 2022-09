"Scuola. Settimana corta, niente mascherina e stop dad. Che gioia iniziare così" Avellino. Primo giorno di lezione senza restrizioni covid. Settimana corta: altri no tra le scuole

Scuola si parte ad Avellino con la settimana corta in quasi tutte le scuole elementari e medie del capoluogo. Restano da definire gli orari di Perna e Palatucci in attesa anche di un nuovo summit con comune e provincia. Alle superiori resta il nodo trasporti e l’invito del presidente Buonopane ad attendere nuove comunicazioni dell’Air. Tutti i presidi, ad eccezione di quelli dell'Amatucci, dell’Amabile e del De Luca, hanno deciso di partire con orari ridotti concentrati in cinque giorni di didattica. Oggi primi trilli di campanella per alunni e studenti del Liceo Pietro Colletta, del liceo Mancini. del’Ic Regina Margherita - Leonardo Da Vinci, del Convitto Colletta, dell’Ic Colombo-Solimena.

Domani toccherà agli studenti dell’istituto agrario De Sanctis e Istituto Tecnico per geometri D’Agostino, dell’Ic Palatucci, del Dorso, della Cocchia, dell’Amabile e del Liceo Virgilio Marone. Sullo Proprio quest’ultima scuola domani aprirà i cancelli per i primi alunni del primo liceo per i beni culturali. Un’accoglienza per i primi iscritti al nuovissimo corso di studi. Anche il vescovo, Monsignor Arturo Aiello ha voluto augurare un buon inizio ai ragazzi dicendo: la vera ricchezza della scuola siete voi. Siate rispettosi dei docenti e presidi. La scuola non è morta. Voi ragazzi non acquisirete solo parole ma formazione. Ai presidi auguro, come ai docenti, di accompagnare e formare i giovani al rispetto, amore per lo studio civiltà .