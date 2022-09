Azione Scuola, conferenza ad Avellino per denunciare mancata nomina dirigenti Appuntamento giovedì 15 alle 11 in Galleria Mancini

Il sindacato Azione Scuola terrà una conferenza stampa in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico in provincia di Avellino ed in Campania. Appuntamento previsto per giovedì 15 settembre alle ore 11:00 presso la sede di Via Galleria Mancini 2 ad Avellino. Sarà presente il segretario nazionale di Azione Scuola, avv. Lorenzo Bifulco, ed il delegato nazionale ai rapporti con i presidi, avv. Franco Rauseo. Nell'occasione saranno illustrate le iniziative che il sindacato intende portare avanti per la stabilizzazione dei docenti precari in collaborazione con la confederazione sindacale Selp, guidata dal segretario generale, Giovanni Centrella.

Saranno discussi, con le possibili soluzioni, i problemi della scuola in Irpinia, delle supplenze, degli algoritmi sbagliati, e delle mancate nomine di dirigenti titolari unitamente al provveditore di Avellino che è un funzionario facente funzione.