Scuola, nuovi orari al Quinto Circolo "Palatucci": scatta la settimana corta Rimodulati gli orari della scuola di via Scandone

Anche il V Circolo Palatucci adotta la settimana corta a scuola. La preside Picariello ha informato, a mezzo circolare, i genitori e famiglie degli studenti della primaria e infanzia delle nuove disposizioni. Da lunedì 19 settembre scatta la settimana corta anche alla Palatucci con orario da seguire previsto dalle ore 8.20- 14.20. Cinque giorni di lezione aspettando il consiglio di istituto per eventuali ritocchi, e l 'attivazione del sistema mensa. Dopo la lunga riunione in provincia della scorsa settimana solo alcuni dirigenti avevano deciso di non adottare la settimana corta. Tra questi la dirigente Erica Picariello della Palatucci, quella dell'Amabile, Amatucci, De Luca e Perna. Ora si attendono nuove comunicazioni e i tanto attesi orari definitivi che inquadreranno in ogni scuola l'andamento del tempo scuola per ragazzi e bambini.