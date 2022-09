Transizione ecologica, Togni (Anev):bene Legambiente, rinnovabili sono il futuro "Il documento degli ambientalisti dovrebbe essere il programma elettorale di tutti i partiti"

Simone Togni, Presidente di ANEV interverrà lunedì mattina a Roma alla presentazione del documento sulla transizione ecologica di Legambiente (Otto Channel canale 16 trasmetterà l'evento in diretta a partire dalle ore 11 del 19 settembre).

“Fino ad oggi – spiega Togni - è mancata una visione di lungo periodo, mancati strumenti che avrebbero consentito di raggiungere gli obiettivi. I piani sono buoni, ma mancano gli strumenti per raggiungerli. Clima, ambiente, aspetto economico, aspetto sociale: a tutti e quattro i temi rispondono le rinnovabili, che non inquinano, tutelano il clima e la salute, sono più economiche e creano occupazione. Tutto è a favore delle rinnovabili. Il documento di Legambiente dovrebbe essere il programma elettorale di tutti i partiti, ma nessuno ha questo programma così chiaro e definito. Perché pensare a nucleare, rigassificatori e ad estrarre gas? Perché si vuole tutelare un certo status quo industriale. Ci attendiamo invece dai nuovi rappresentanti al Governo – conclude il presidente Togni - una politica industriale di lungo periodo e che adotti le rinnovabili, eolico e fotovoltaico, come concreta misura contro la crisi geopolitica, del gas e dell’energia che stiamo vivendo”.