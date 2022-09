Il M.I.D. lancia "S.O.S. segnala i tuoi problemi e le criticità nella tua scuola Una nuova iniziativa per essere al fianco dei disabili

S.O.S. segnala i tuoi problemi e le criticità nella tua scuola, il nuovo servizio del M.I.D. rivolto soprattutto a persone con disabilità per denunciare i problemi al ritorno in classe.

Come ben si possa immaginare come tutti gli anni e come da regola ormai chiara a Settembre si torna in classe, ma le incognite specialmente per gli studenti con diversa abilità sono ancora molte.

Ogni scuola starà sicuramente facendo del suo meglio per garantire e migliorare l’inclusione scolastica, ma ancora non basta, c’è ancora tanto da lavorare e dà fare in tema.

Per questo noi del M.I.D. Coordinamento Regione Campania, abbiamo deciso di proporre e attivare questo servizio, al fine di poter registrare ricevere e recepire attraverso la nostra e-mail istituzionale midregionecampania@gmail.com, dal territorio, dagli studenti e loro famiglie quelle che saranno le vostre segnalazioni rispetto al mondo della scuola, di cui ci faremo carico prendendone ampiamente visione necessarie per presentare proposte, idee, e iniziative agli organi di competenza e tra questi l’ufficio scolastico regionale oltre che i provveditorati territoriali fino all’autorità giudiziaria qualora servisse, volte al miglioramento di queste situazioni ormai non più accettabili né tantomeno comprensibili.