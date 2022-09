Venerdì 16 settembre sciopero dei trasporti: le fasce di garanzia dell'Air I mezzi si fermeranno per otto ore

Venerdì 16 settembre, in tutta Italia, per otto ore i trasporti pubblici saranno fermi per uno sciopero sottoscritto da FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL AUTOFERRO, FAISA CISAL. Di seguito, l'avviso diffuso da Air Campania per informare gli utenti sulle fasce di garanzia.

"A seguito dello sciopero nazionale indetto per il giorno Venerdì 16 Settembre 2022 dalle segreterie nazionali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL AUTOFERRO, FAISA CISAL, potrebbero verificarsi dei disagi ai servizi.

Lo stato di agitazione, proclamato per chiedere misure urgenti per contrastare le aggressioni ai danni di conducenti, controllori, durerà dalle 9 alle 17. Saranno comunque rispettate le fasce di garanzia dalle ore 13.00 alle ore 15.00".