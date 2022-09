Mensa a scuola, ancora non si parte. Il Comune convoca genitori e presidi Non c'è accordo sulla data di inizio, l'assessore Giacobbe: "Noi pronti a partire anche oggi"

Si è svolto questa mattina, presso il Comune di Avellino, un incontro tra l’assessore alla Pubblica Istruzione, Giuseppe Giacobbe, i funzionari comunali, i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e direzione didattica di Avellino e i rappresentanti della Global Service per discutere dell’organizzazione complessiva del servizio mensa.

Si chiarisce che il Comune di Avellino sarebbe stato pronto a partire già in data odierna, venerdì 16 settembre, ma vista una prima richiesta da parte dei dirigenti scolastici di posticipare a dopo le elezioni politiche, e una seconda, giunta questa mattina, a programmare l’avvio delle attività per il prossimo 3 ottobre, a causa di problemi organizzativi interni e alla carenza di organico, il Comune ha deciso di convocare per l’inizio della prossima settimana i rappresentanti dei genitori e i dirigenti scolastici degli istituti interessati per definire insieme la data in cui potrà partire il servizio.