Magistratura irpina in lutto: è morto il giudice Fernando Papa Addio al magistrato gentiluomo. Lunedì i funerali

Si è spento ieri nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino il giudice Fernando Papa. Dolore e cordoglio Avellino, per la morte di uno storico rappresentante della magistratura irpina, in trincea per la tutela di legge e diritti per numerosi decenni. Uomo di cultura, gentiluomo di altri tempi, Fernando Papa lascia l’adorata moglie Adriana, i figli Manlio e Giuseppe, le nuore, i parenti e nipoti tutti. Giudice dal 1966 al 2004, consigliere della Corte d’ Appello fino al 2004 a Salerno, Papa era nato a Mercogliano, figlio di Manlio Papa storico medico avellinese vittima dei Bombardamenti del 1943. Di opinioni progressiste, sempre pronto al dialogo, all’ascolto e attento alle sofferenze degli ultimi e dei migranti in particolare, Papa amava Napoli, il teatro di Edoardo e l’autenticità della sua terra natia, l’amata Irpinia. I funerali si terranno lunedì nella chiesa di San Ciro alle ore 10.