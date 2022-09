Sla, domani Avellino celebra la giornata Nazionale. Eventi nel centro storico Davanti al Duomo il banchetto Aisla. Pranzo solidale, arte e trekking urbano per l'evento

L’associazione Abellinum Civitas selleczanum celebra insieme ad animArte –associazione artistica- e all’Aisla -Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica-la XV giornata Nazionale SLA nata per sensibilizzare sulla malattia nel 2007, per ricordare il primo sit-in dei malati SLA in Piazza Bocca della Verità a Roma, avvenuto il 18 settembre 2006.

Sotto al campanile del Duomo di Avellino sarà presente per l’intera giornata il banchetto dell’Aisla, pieno di palloncini e di Barbera d'Asti DOCG , tratto distintivo che Aisla utilizza per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia, con il tradizionale slogan “Un contributo versato con gusto “ dove sono tutti invitati ad avvicinarsi per conoscere di più la malattia e le attività messe in campo dall’Associazione .

Il programma della giornata prevede alle ore 13:30 il pranzo solidale a cura di Gioviale Espressioni in Cucina.

alle ore 17:30 saranno presentati i libri di Franco Festa de “Il commissario Melillo” e insieme all’autore saranno presenti Generoso Picone e Toni Iermano,

a seguire Animarte con il laboratorio Urban Sketching, un movimento artistico che disegna un paesaggio urbano, abbozzando e disegnando quello che si trova davanti agli occhi, utilizzando ogni genere di tecnica e materiali e in questo caso sfruttando il suggestivo scorcio del campanile del Duomo di Avellino. Il laboratorio è aperto ad esperti, appassionati, artisti ma soprattutto a tutti coloro che vogliono semplicemente sperimentare, basta un blocco e una matita e prenotarsi.

L’appello dell’Aisla è quello di avvicinarsi ai banchetti domenica 18 settembre, Un gesto concreto per essere solidali nei confronti di migliaia di famiglie che, ogni giorno, sfidando il limite della malattia.