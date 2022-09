Indian Camp: 2 giorni di grandi eventi ad Avellino tra moto, gusto e concerti Ecco il programma del 12esimo Indian Camp degli Indian Bikers South Italy Avellino

Due giorni di eventi per il 12esimo Indian Camp degli Indian Bikers Mc South Italy Avellino. Il prossimo 23 e 24 settembre nella Avellino Horse Club moto, rock, gusto e divertimento due giorni da non perdere. Concerti, stand gastronomici, campeggio libero, Lap Dance. Bike wash e Bike Show con una special Guest d’eccezione Antonio Sorgentone, che animerà il palco del maneggio di contrada Chiaira per il concerto di punta di sabato sera. Un grande evento, che vedrà arrivare ad Avellino motociclisti e appassionati, famiglie e gruppi da tutta la Campania e non solo. L’evento celebra un nuovo importante traguardo per la club house di Avellino, che aprirà le porte per un Indian Camp che si annuncia dai grandi numeri e sarà punto di riferimento per un lungo fine settimana di divertimento. Ingresso libero, dunque, e un invito al divertimento sano e genuino. L’Avellino Horse Club apre le porte per l’evento realizzato in collaborazione con Asp-Asp Bood Brothers e Asi. Ecco il programma, con tanti eventi da non perdere:

Venerdì 23 settembre:

Si parte alle ore 17 con la musica di Dj Joe, per passeggiare tra stand di moto, gusto, oggettistica e molto altro ancora.

Ore 19: manifestazione di Kick Boxing Juniore Senior a cura del maestro Michele Ranucci

Ore 22: live music con la musica degli Headwind

Sabato 24 settembre:

Ore 10 : motorio con aperitivo

Ore 12 : apertura cucina

Ore 15 : Dj set con Dj Joe Clemente

Ore 17 : Bike Wash

Ore 18: Dj Set con Dj Joe con vinile

Ore 20: Lap Dance

Ore 21.30: Live Music con Brian Seltzer Tribute Band

Ore 23: premiazione Bike Show

Ore 23.30 concerto di Antonio Sorgentone vincitore di Italia’s Got Talent edizione 2019.