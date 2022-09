Sabato senza scuole ma il traffico aumenta: Caos in centro ad Avellino Giacobbe: "Istituire sensi unici". Preziosi: "Manca un piano strutturato"

Primo sabato senza scuole ad Avellino dove è partita la settimana corta ma il traffico in città questa mattina sembrava addirittura aumentato.

Manca in realtà un piano per non ingolfare le principali arterie cittadine dopo gli ultimi stravolgimenti legati anche alla metro leggera.

L'idea dell'assessore all'Istruzione Giuseppe Giacobbe è quella di istituire sensi unici su via Colombo e corso Europa anche in previsione dell'entrata in servizio di autostazione e metro.

“Ho fatto richieste all’assessore alla Mobilità e ai vigili urbani, ed ho avuto rassicurazioni sul fatto che ci saranno molte più persone in strada. Ma serve anche una modifica della mobilità”.

In questi primi giorni di scuola non sono mancati disagi e lamentele. Per il consigliere di opposizione Dino Preziosi niente di nuovo sotto il sole: " Sono 6 anni che dico che manca un piano organizzato. Non ha ragione di essere il senso unico a via Colombo, così come a Corso Europa, dove per gran parte della strada non ci sono i pali della metro.

"L'hub intermodale nella zona est va fatto ma non è la soluzione cosi come l'autostazione rischia di peggiorare le cose. “in questo momento manca un serio piano per riqualificare quell'area della città”.