"Inflazione alle stelle, anche la spesa di tutti i giorni diventa difficile" Le voci dei cittadini al mercatino di via Volpe

Inflazione e prezzi alle stelle. Il caro energia sta fortemente condizionando i consumi anche ad Avellino. L'Istat parla di una stangata di oltre 1000 euro a famiglia. Anche i beni alimentari non sono esenti da aumenti esorbitanti. Al mercatino di via Volpe ad Avellino anche stamattina c'era tanta gente. Produttori e consumatori sono una voce univoca. “Di questo passo non si può più andare avanti. I costi sono aumentati per tutti e inevitabilmente ricadono a cascata sulle famiglie. C'è bisogno di un intervento governativo perchè crediamo non sia solo colpa della guerra. Ci sono fenomeni speculativi da combattere. Insomma l'inflazione inizia a far paura. Per aiutare i cittadini, la Regione Campania approva le misure contro i costi da crisi energetica e inflazione, alcune già operative altre al via nelle prossime settimane. Vengono investiti 400 milioni di euro per imprese, famiglie e studenti.