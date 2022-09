Scuole, metro leggera e sensi unici: Festa fa chiarezza sul nodo viabilità Domani il sindaco in conferenza stampa, presenterà le contromisure al caos degli ultimi giorni

Sabato è stata un’altra mattinata di passione alle prese con il traffico cittadino. Le principali arterie di avellino bloccate nonostante molte scuole fossero chiuse con l’avvio della settimana corta.

Eppure il traffico c’era, eccome.

L’amministrazione Festa ha deciso di accelerare con le contromisure e per domani ha convocato una conferenza stamopa in cui il sindaco presenterà il piano viabilità dopo la riapertura delle scuole e gli ultimi stravolgimenti legati alla metro leggera.

Come primo correttivo appaiono certi i sensi unici in via Colombo e Corso Europa, ma è tutta la città che è andata in sofferenza dopo l’installazione dei cordoli della metro.

Anche la zona est, via Tedesco e via Circumvallazione ha pesantemente risentito dei disagi con gli automobilisti costretti a fare i conti con strade improvvisamente e più strette e con il senso dell’orientamento messo duramente alla prova.

Il sindaco è pronto a far chiarezza e spiegare come intende coniugare in questa fase così delicata il traffico legato alle scuole e l’imminente entrata in funzione dell’autostazione e, appunto, della metropolitana leggera.