Covid, muore 54enne al Moscati. Seconda vittima in poche ore ad Avellino Ricoveri in calo ma il virus uccide ancora una donna di 54 anni e una anziana di 84 anni

Nelle aree Covid dell’Azienda Moscati sono decedute due pazienti, entrambe residenti in comuni della provincia di Avellino: una paziente di 54 anni, ricoverata in terapia intensiva nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione e deceduta il 16 settembre, e una paziente di 84 anni, ricoverata nell’Unità operativa di Malattie Infettive e deceduta il 18 settembre. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 10 pazienti, tutti in degenza ordinaria.