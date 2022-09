Avellino dice addio al platano monumentale della Villa Iniziate le operazioni, per i cittadini il capoluogo è sempre meno green

Avellino perde il simbolo del suo patrimonio arboreo. Sono iniziate questa mattina le operazioni per l'abbattimento del platano monumentale nella Villa Comunale, affetto da cancro colorato, l'unico in città, tra i pochi in regione Campania

E ' arrivata di buon ora la ditta del napoletano per l'avvio delle attività. La durata delle operazioni potrebbe superare anche i tre giorni previsti a causa del vento e per questioni più strettamente tecniche.

"L'abbattimento è necessario affinchè il platano non infetti altri alberi - spiega l'Assessore all'Ambiente Giuseppe Negrone - purtroppo, al momento, non c'è altra soluzione. Nel resto della città ci sono altri alberi che vanno monitorati, cercheremo di curarli ed evitare l'abbattimento".

Per il piano per il verde in città, l'amministrazione comunale ha in programma un progetto da un milione di euro per il rifacimento delle aiuole e nuove ripiantumazioni a Viale Italia,

"Il progetto è già pronto. Anche con il finanziamento. Credo che partiremo nel giro di due mesi.

Per i cittadini però Avellino è sempre meno green la manutenzione del verde richiede maggiore attenzione. “Capiamo che la natura deve fare il suo corso e cose del genere possono accadere ma parallelamente è necessario un piano per ripiantumare subito e restituire ad Avellino la sua caratteristica principale. Quel verde che ci era riconosciuto da tutta la regione Campania”.