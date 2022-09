Caro bollette, i panificatori minacciano di chiudere per una settimana Confcommercio: situazione disastrosa e nessuno spiraglio di luce per le attività

Sono circa 400 i panificatori irpini che minacciano di chiudere le saracinesche per una settimana contro il caro bollette. Questo pomeriggio l’incontro con Confcommercio di Avellino per decidere le iniziative da portare avanti. Molti di loro rischiano di chiudere per sempre le attività. Il prezzo del pane attualmente è di tre euro al chilo, ma non si esclude un ulteriore aumento. Il direttore di Confcommercio Avellino, Oreste La Stella parla di momento difficile. «Le aziende sono in ginocchio e quando arriva la bolletta e si cerca un rateizzo, non si fa altro che peggiorare la situazione, quindi è un disastro a tutti gli effetti. E’ necessario un provvedimento, non solo per i panificatori ma per tutte le aziende, ma la cosa più grave che ad oggi non c’è assolutamente nulla che possa dare una speranza alle attività».