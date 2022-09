Centro Australia: riattivato l'ambulatorio di Medicina dello sport L'intervento di potenziamento del servizio dell'Asl

Riattivato l'ambulatorio di Medicina dello Sport del Centro Australia di Avellino. La Direzione strategica dell'ASL si è adoperata per assicurare attrezzature e nuovo personale medico necessari all'erogazione ottimale delle prestazioni di medicina dello sport. Presso l'ambulatorio dedicato, aperto da oggi, lunedì 26 settembre, è possibile effettuare visite mediche specialistiche (previa prenotazione) per il rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva, agonistica e non. Personale qualificato eseguirà visite ed esami atti ad individuare eventuali fattori di rischio nello svolgimento dell'attività sportiva. L'ambulatorio è stato donato di un nuovo elettrocardiografo dinamico per test da sforzo e di un defibrillatore semiautomatico, elettromedicali di ultima generazione per offrire un servizio ancora più efficiente e sicuro.