Settimana nazionale della protezione civile: fervono i preparativi in Campania Evento istituito in occasione della giornata per la riduzione del rischio dei disastri naturali

Fervono i preparativi per la quarta edizione della settimana nazionale della protezione civile, in programma dal 10 al 16 ottobre. Evento istituito nel 2019 in corrispondenza della giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre.

Obiettivo della settimana è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici. "Un cittadino consapevole, infatti, è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente."

Nei prossimi giorni si conoscerà nei dettagli il programma degli eventi promossi dal dipartimento e dai territori con il coinvolgimento del mondo delle istituzioni e della ricerca scientifica, dei cittadini e del volontariato di protezione civile.

Un’agenda ricca di occasioni di confronto e conoscenza che si chiuderà, come ogni anno, con "Io non rischio”, la campagna sulle buone pratiche di protezione civile che vedrà iniziative in presenza e in modalità digitale in oltre 600 Comuni.

Grande attenzione verrà rivolta quest'anno alle aree interne. In Irpinia, terra in cui è nata la protezione civile è previsto uno degli eventi clou. Volontari e istituzioni si daranno appuntamento ad Ariano nella mega struttura di proprietà della comunità montana ufita, in località Casone, adibita a centro fieristico, che oggi ospita in alcuni spazi proprio la protezione civile flumerese guidata da Francesco Giacobbe, una grande realtà ben collaudata che opera da anni sul territorio. Una scelta intelligente che mira a rilanciare il terzo settore in provincia di Avellino e che è stata molto apprezzata dalla dirigente della sala operativa e responsabile di tutti i volontari in Campania Claudia Campobasso, la quale ha tenuto un incontro operativo insieme al vive prefetto aggiunto Ines Giannini e alla numero uno della struttura complessa dell'emergenza territoriale e della centrale operativa 118 Rosaria Bruno con le varie istituzioni che prenderanno parte in maniera attiva allo straordinario evento e forze di volontariato.