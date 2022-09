Giornata del cuore, controlli gratuiti al Polo Giovani di Avellino La clinica Montevergine di Mercogliano si è trasferita per una mattinata ad Avellino

Una giornata dedicata alla salute del cuore. Nella giornata mondiale del cuore, la Clinica Montevergine di Mercogliano ha messo a disposizione medici e professionisti per controlli e consulenze gratuite, nel segno della prevenzione. La struttura di Mercogliano, eccellenza del Mezzogiorno per la cura del cuore, si è trasferita per l’intera mattinata al Polo Giovani di via Morelli e Silvati. Porte aperte a pazienti giovani e adulti.

«Stiamo accogliendo i pazienti per una giornata di screening – ha dichiarato la dottoressa Paola Tesorio, cardiologa della Clinica Montevergine - per noi ha un grande significato questa giornata. Anche se si tratta di un incontro preliminare con l’esame dell’elettrocardiogramma e la consulenza medica, serve per comunicare l’importanza della prevenzione».

«Purtroppo per anni, per svariati motivi, non c’è stata possibilità di fare prevenzione con questo tipo di iniziative – ha sottolineato il dottore Giuseppe Cannizzaro – quindi ben vengano queste giornate. Noi puntiamo ad abbassare il livello di rischio in questa giornata vengono fatte visite preliminari, poi analisi, consigliamo indagini, eventuali ricoveri, se ci fosse la necessità. Abbiamo visto che spesso si scoprono patologie che neppure si sapeva l’esistenza grazie a queste giornate».

«La prevenzione è il frutto della nostra esperienza – ha detto il dottore Valerio Scala - entriamo tra la popolazione e riusciamo in qualche modo a filtrare. Queste giornate rappresentano proprio un primo filtro nei confronti di una delle patologie più diffuse e pericolose. Quindi, sul territorio portiamo la nostra passione per la medicina e con poco si permette al cittadino di approcciare ai problemi, perché sappiamo: se gestiti in tempo e con premura, si combattono con più facilità».