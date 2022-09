Camminata Rosa. "La marcia è il nostro inno alla vita. Fate prevenzione" La storia di una giovanissima donna in rosa, curata da Iannace e anima delle associazioni sul campo

E' stata presentata la ottava edizione della Camminata Rosa, la manifestazione dedicata alla ricerca contro il cancro al seno. Si parte domenica da Mercogliano alle nove per arrivare alla Chiesa di rione Mazzini. Tante volontarie presenti oggi al Loreto per la presentazione con l’Abate Guariglia, il sindaco D’Alessio, il primario della Breast Unit del Moscati, Carlo Iannace, anima e guida della manifestazione, e altre istituzioni civili e militari. Tra le tante storie l’appello di Meredin Mazzariello che racconta: Sono una volontaria perché sono una guerriera e perché sono viva. Domenica camminerò, marcerò con le mie amiche che sono la mia nuova famiglia. Sono giovanissima e rappresento l’esempio di come ci si possa ammalare da giovani”. Meredin visibilmente emozionata ha raccontato la sua storia. “Ho 40 anni mi sono ammalata tre anni fa e ho seguito tutta la trafila più dura di cure: affetta da un tumore Hr2 positivo ho fatto le chemio rosse, bianche, la biologica, la radioterapia. Sono stata sottoposta a svuotamento ascellare e dico a tutte le ragazze di fare sempre prevenzione. Prevenire ti salva la vita, come nel mio caso. Inoltre ci tengo a dire : ilkcancro mi ha tolto tanto, troppo, ma mi ha anche donato questa meravigliosa famiglia rosa guidata dal dottore Iannace, che mi da sempre forza, conforto e amore”

Avellino e Mercogliano, dunque, si tingono di rosa, il colore simbolo della prevenzione contro il tumore al seno. Domenica 2 ottobre, si rinnova l'appuntamento con la Camminata Rosa, manifestazione organizzata dalle associazioni Amdos, Amos e Noi in Rosa, in accordo con il senologo e chirurgo Carlo Iannace allo scopo di promuovere l'importanza di controlli periodici, autopalpazione e indagini diagnostico-strumentali, fin dalla giovane età, per una diagnosi precoce del carcinoma alla mammella.

"Per l'edizione 2022 il motto resta quello di fare prevenzione - afferma il dottor Carlo Iannace alla presentazione della Camminata Rosa 2022, per la quale si attende la stessa grande partecipazione delle scorse edizioni - dopo la pandemia, i casi di tumore alla mammella sono in aumento. Questo dato potrebbe dipendere dalla mancanza di controlli da parte delle persone che, spinti dalla paura di un contagio, hanno evitato luoghi come ospedali e ambulatori, nonostante noi abbiamo portato avanti i percorsi di diagnosi e cura allo stesso modo in questi ultimi tre anni".

La Camminata Rosa partirà dal viale di Mercogliano alle ore 9.00 circa alla volta di Avellino, ricreando uno scenario tutto rosa grazie alle maglie che indosseranno i partecipanti, targate "The Power of Pink". La manifestazione terminerà con una celebrazione eucaristica che avrà luogo nella Chiesa Maria Santissima di Montevergine, a Rione Mazzini, alle ore 12.00.