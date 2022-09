Il covid uccide ancora in Irpinia: due vittime ad Ariano Irpino Morte due anziane positive al coronavirus

Coronavirus in Irpinia. Nella giornata di ieri sono deceduti 2 pazienti ricoverati in Area Covid: una paziente di 90 anni di Sturno e una paziente di 89 anni di Morra De Sanctis. Si muore ancora di Covid mentre l'Asl avvisa i cittadini dell'importanza del vaccino per affrontare i mesi a venire.