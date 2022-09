Covid, risalgono i contagi: 258 casi, 50 positivi ad Avellino, 22 ad Ariano Altri casi di covid. I sindaci predicano cautela

Il covid torna a correre veloce in Irpinia. Quattro vittime in poche ore tra ospedale Moscati e Frangipane e sono 258 i nuovi casi di coronavirus accertati su 947 tamponi processati in Provincia di Avellino.

Ecco i dati comune per comune:

Aiello del Sabato 2

Andretta 1

Ariano Irpino 22

Atripalda 9

Avella 1

Avellino 50

Baiano 5

Bonito 7

Calitri 1

Candida 1

Caposele 1

Capriglia Irpina 2

Carife 4

Castel Baronia 1

Castelfranci 1

Castelvetere sul C. 1

Cervinara 6

Cesinali 3

Chiusano di San D. 2

Contrada 1

Fontanarosa 1

Forino 2

Frigento 4

Grottaminarda 3

Grottolella 7

Lauro 3

Lioni 2

Manocalzati 3

Marzano di Nola 1

Melito Irpino 2

Mercogliano 6

Mirabella Eclano 11

Montecalvo I. 2

Montefalcione 2

Monteforte Irpino 3

Montefredane 4

Montefusco 3

Montella 2

Montemiletto 6

Montoro 11

Mugnano del C. 2

Nusco 2

Ospedaletto d'A. 2

Parolise 1

Paternopoli 1

Prata P.U. 1

Pratola Serra 5

Quadrelle 1

Quindici 2

Rocca San Felice 1

Roccabascerana 5

Rotondi 2

Salza Irpina 2

San Mango sul C. 2

San Martino V.C. 3

San Michele di S. 1

Santa Paolina 1

Sant’Andrea di C. 1

Santo Stefano del S. 2

Savignano I. 1

Scampitella 2

Serino 2

Sirignano 1

Sorbo Serpico 1

Sperone 1

Sturno 5

Summonte 1

Taurasi 1

Torella dei L. 1

Torre Le Nocelle 1

Vallata 1

Vallesaccarda 1

Villanova del B. 3