Responsabilità sanitaria: manager campani a confronto a Napoli Anche la i direttori irpini parteciperanno al convegno con De Luca

Ci sarà anche la Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino all’importante incontro che si terrà lunedì pomeriggio, alle ore 14 a Napoli, nella sala convegni dell'Università Pegaso alle ore 14 . Un appuntamento di grande rilevanza per la tematica affrontata e per il prestigio dei relatori che affronteranno l’argomento da diversi punti di vista. Un pomeriggio di confronto per i manager campani su temi cruciali, della sanità regionale. Il convegno “Riflessioni sulla responsabilità in ambito sanitario” intende appunto fornire soprattutto ai gestori della sanità, attraverso un confronto con rappresentanti delle associazioni di categoria, dell’avvocatura, della magistratura contabile, del mondo accademico e del settore assicurativo, una visione completa della questione per sviluppare proposte e percorsi volti a migliorare i rapporti istituzionali tra i vari stakeholders, pur nell’ambito dei rispettivi ruoli e prerogative. L’incertezza delle regole e normative sempre più stringenti, infatti, richiedono un’attenta ponderazione tra le conseguenze dell’agire e quelle di un’eccessiva cautela. La mancata o parziale assunzione di responsabilità operative e gestionali rischia di tradursi in una “paralisi del fare” per il timore di incorrere in responsabilità per danni erariali. Le conclusioni del convegno saranno affidate al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca.