"Il pane non si tocca", Festa sostiene la mobilitazione dei panificatori In un video su facebook il primo cittadino ha espresso la sua posizione

Venerdi la protesta dei panificatori arriva anche ad Avellino, con un sit-in davanti la Prefettura. E anche il sindaco Gianluca Festa sostiene la mobilitazione. #ilpanenonsitocca" afferma il primo cittadino in un video su facebook. "Il pane è un bene primario, come l’acqua, un diritto per noi cittadini! Come sindaco di Avellino e come cittadino rivendico il mio diritto al bene primario per eccellenza e mi unisco alle proteste di panificatori e consumatori alla luce degli ennesimi rincari di materie prime e utenze che a breve porteranno il costo del pane a livelli improponibili"-