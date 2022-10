Sponsorizzazione basket, la Ivpc risponde a Confindustria Avellino L'ampliamento dell'investimento non è conseguente ad alcuna sponsorizzazione

In merito alle dichiarazioni di Confindustria Avellino, la Ivpc per fornire maggiori dettagli informa l'associazione e il suo legale rappresentante che la Ivpc è presente sul territorio di Avellino da oltre due anni con l'installazione di una colonnina presso il centro Conad della variante.

La colonnina in questione ha già fatto incassare alla Ivpc oltre mille euro nei due anni di attività. L'ampliamento dell'investimento non è conseguente ad alcuna sponsorizzazione come magari avviene in altre città, vedi Udine e Torino, ma è solo l'ennesima dimostrazione da parte del gruppo Ivpc di voler donare al territorio una opportunità di realizzare una transizione ecologica nel campo della mobilità così come sta avvenendo nelle altre città e che prima o poi accadrà anche ad Avellino.

Certo, se dovessimo prendere esempio dal funzionamento della prima colonnina più che sponsorizzare il basket sarebbe stato più utile fare un'offerta a San Modestino perché il miracolo si avverasse. Cosa che farebbe bene a fare anche chi ha deciso di vivere in un posto diverso dalla sua città d'origine. Evidentemente non ha la necessità di ricaricare la propria auto ad Avellino.