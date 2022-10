Vaccini anti-Covid, il calendario dei centri aperti in Irpinia Da lunedì 3 a sabato 8 ottobre

Continua la Campagna Vaccinale Anti-Covid dell’Asl di Avellino. Presso i Centri Vaccinali sono disponibili i nuovi vaccini m-Rna bivalenti per la vaccinazione anti-covid in linea con la Circolare ministeriale del 7/9/12 e le direttive regionali.

La formulazione bivalente Original/Omicron BA.1 dei vaccini a m-RNA è raccomandata prioritariamente ai soggetti di età uguale o superiore ai 12 anni che devono ancora ricevere la terza dose (booster) e a coloro che devono ricevere la quarta dose (second booster), e cioè:

pazienti fragili per condizioni patologiche a partire dai 12 anni (secondo l’allegato 2 della Circolare ministeriale dell’11/7/2022);

over 60;

operatori sanitari, operatori e ospiti delle Rsa;

donne in gravidanza.

È possibile accedere ai Centri Vaccinali Territoriali, secondo il calendario, muniti di tessera sanitaria, senza prenotazione o su prenotazione accedendo alla Piattaforma regionale al link: https://opendayvaccini.soresa.it/ dalle ore 15.00 del 30 settembre 2022.

Di seguito il calendario dei Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino attivi dal 3 ottobre all’8 ottobre 2022

Lunedì 3 ottobre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (14.00/20.00), Cervinara (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Martedì 4 ottobre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Mercoledì 5 ottobre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Cervinara (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Giovedì 6 ottobre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Montoro (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Venerdì 7 ottobre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Cervinara (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Sabato 8 ottobre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Montoro (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (8.00/14.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00).