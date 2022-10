Legambiente e Chiesa in campo per il rispetto dell'ambiente Volontari e attivisti hanno ripulito la zona di San Ciro

"Puliamo il mondo" ha fatto tappa anche ad Avellino, in collaborazione con il comune capoluogo e la parrocchia di San Ciro. Insieme alla cittadinanza abbiamo pulito Viale Italia - spiega il presidente Antonio Di Gisi - una delle strade principali di Avellino perché ci impegniamo per un mondo pulito, per costruire un clima di pace". Ricco bottino per il nostro fine settimana di @puliamoilmondo. Elettrodomestici, materiale edili, igienici in ceramica, pneumatici fuori uso e tanta plastica. Da Scampia al Cilento , passando per Avellino, Giugliano e tanti altri comuni campani. Tante le aree ripulite e riqualificate.