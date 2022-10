Ambulanza bloccata tra auto in sosta selvaggia: l'autista chiama i carabinieri Una vera e propria odissea per un equipaggio del 118 con un paziente grave a bordo

E' stata una vera e propria odissea per un equipaggio del 118 soccorrere e trasportare in ospedale un paziente da codice rosso.

L'ambulanza con a bordo un medico donna e un infermiere è rimasta bloccata in uno dei vicoli indisciplinati di via Guardia ad Ariano Irpino, nei pressi della chiesa di San Pietro Apostolo sia prima di raggiungere l'abitazione di un 60enne che dopo, durante la disperata corsa in ospedale. Un fatto gravissimo e vergognoso.

Attimi preziosi che risultano essere fondamentali e determinanti, nel salvataggio di una vita umana, evidentemente non importante per qualcuno. L'autista dl mezzo di soccorso, Pasquale De Gregorio si è visto costretto a telefonare ai carabinieri per denunciare la gravissima situazione. Nel frattempo dopo il ripetuto suono della sirena l'indisciplinato di turno si è fatto avanti, come se niente fosse per spostare la vettura e consentire il passaggio del mezzo di soccorso.

Episodi che purtroppo sono all'ordine del giorno a causa dell'inciviltà da parte di residenti e non. Una situazione più volte segnalata anche alla polizia municipale che in un primo momento aveva pensato di posizionare una serie di paletti, nei punti più critici. Nulla di tutto questo. Anzi sembrerebbe che qualcuno sia stato anche rimosso perchè ritenuto scomodo. E non è solo via Guardia a far registrare situazioni simili. Il problema della sosta selvaggia è presente ovunque, soprattutto davanti ai bar e sui marciapiedi. Ne sanno qualcosa i disabili.

Sta di fatto che in questa zona, da anni a prova di bomba soprattutto il mercoledì, giorno in cui si svolge il mercato settimanale, occorre intervenire con le maniere forti contro il menefreghismo e la gravissima inciviltà diventata davvero intollerabile.