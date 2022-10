Benvenuto Principe, oggi a Monteverde arriva Alberto di Monaco, paese in festa Il tour reale nel feudo dei Grimaldi e il programma

È tutto pronto a Monteverde, uno dei borghi più belli d'Italia, per l'arrivo, tra poche ore l, del Principe Alberto di Monaco, in visita tra Basilicata e Campania tra i feudi della famiglia Grimaldi. A bordo del suo Falcon 8 X ieri il Principe di Monaco è arrivato a Foggia e ha fatto tappa prima a Ripacandida; e oggi arriverà in Campania, a Monteverde.

Dopo l'atterraggio ieri Alberto di Monaco si è allontanato a bordo di un'auto scortato da cinque veicoli e ha imboccato la strada in direzione Candela, in provincia di Foggia.

In viaggio, presso il suggestivo borgo irpino, il Principe Alberto di Monaco oggi visiterà per la prima volta Monteverde con l’obiettivo di consolidare un antico legame e sancire formalmente il rapporto tra la famiglia Grimaldi e l’Irpinia, risalente alla prima metà del XVI secolo. Il suo arrivo è previsto alle ore 11 e il paese è vestito a festa per la storica giornata. Il volo di Stato del Principato di Monaco rientra nelle attività dei tour reali.

Il caratteristico borgo irpino fa parte dei comuni italiani riconosciuti come siti storici della famiglia monegasca. Era il 1532 quando, dalla cima del castello, si delimitavano le linee per circoscrivere l'area geografica di appartenenza al feudo dei Grimaldi, nobile famiglia di Genova, allora rappresentata dal Marchese Onorato (1532-1581).

Riconosciuto come fra i più importanti "Signori" di quell’epoca, sempre in stretto contatto con la famiglia genovese, Onorato riuscì a legare rapporti con la Spagna, dai quali ottenne come ricompensa per la sua fedeltà l'amministrazione feudale delle città di Campagna, Canosa, Ripacandida, Castello di Garagnone e Monteverde, oltre a varie province del vicereame di Napoli.

Ad accogliere il principe Alberto II ci penserà il sindaco Antonio Vella e tutta la comunità, felice di vivere questo gemellaggio simbolico con la comunità monegasca.