Covid, 181 contagi su 1061 test. Casi in aumento ad Avellino: 29 positivi in poche ore. Ma anche a Montoro risale la curva dei positivi che sono 12 in poche ore.

Ecco i dati comune per comune:

Aiello del Sabato 2

Altavilla Irpina 3

Aquilonia 1

Ariano Irpino 7

Atripalda 7

Avellino 29

Bagnoli Irpino 1

Bisaccia 1

Calabritto 1

Calitri 2

Caposele 1

Capriglia Irpina 2

Casalbore 1

Cervinara 4

Cesinali 1

Chiusano di San D. 2

Contrada 2

Flumeri 2

Frigento 2

Grottaminarda 4

Grottolella 1

Lauro 2

Lioni 3

Manocalzati 2

Melito Irpino 7

Mercogliano 8

Mirabella Eclano 7

Montecalvo Irpino 3

Montefalcione 1

Monteforte Irpino 4

Montefredane 1

Montella 1

Montemiletto 1

Montoro 12

Morra De Sanctis 4

Mugnano del C. 4

Nusco 2

Ospedaletto d’A. 1

Pietradefusi 2

Pietrastornina 1

Pratola Serra 1

Rocca San Felice 1

Roccabascerana 1

Rotondi 1

Salza Irpina 2

San Michele di S. 2

San Sossio Baronia 2

Santa Lucia di S. 1

Sant'Angelo all'E. 1

Scampitella 2

Serino 5

Sirignano 1

Solofra 6

Sperone 1

Taurano 1

Taurasi 3

Torella dei L. 1

Vallata 1

Venticano 3

Villamaina 1

Zungoli 2