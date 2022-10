Avellino, neonato positivo al Covid: ricoverato al Moscati Il piccolo di soli 20 giorni di vita era arrivato in ospedale per problemi respiratori

Covid, neonato di tre settimane di vita ricoverato al Moscati di Avellino. Il piccolo arrivato in ospedale ad Avellino, per pregressi problemi respiratori, è risultato positivo al coronavirus, nel corso delle verifiche di routine previste per l’accesso in ospedale. Il reparto , guidato dal primario Sabino Moschella, ha subito fatto scattare il protocollo, previsto per l’assistenza ai piccoli neonati affetti dal Covid. Il neonato versa in condizioni stabili e viene tenuto sotto stretta osservazione, dove dai primi mesi di emergenza è stata attivata l’area Covid, con personale dedicato. Solo pochi giorni fa, nel reparto di pediatria un bimbo di soli otto mesi di vita era risultato positivo al virus. Arrivato nel reparto, diretto dal Dottore Antonio Vitale, per pregresse problematiche respiratorie dovuti alla sua condizione di neonato prematuro, era risultato positivo al covid. Dopo due giorni di ricovero , domenica il bambino era stato colto da arresto cardiaco. Stabilizzato e salvato dal dottore Furcolo, in equipe con la dottoressa Marsella e i medici della rianimazione, era stato trasferito al Santobono, con l’eliambulanza. Il piccolo resta ricoverato in serie condizioni nel presidio napoletano.