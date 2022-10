Torna FestAmbiente, ad Avellino la quattro giorni sui temi green Dal 13 al 16 ottobre tanti eventi per coinvolgere i cittadini nella tutela dell'ambiente

Al via la seconda edizione di festAmbiente, la quattro giorni dedicata all’ambiente organizzata da Legambiente Avellino insieme a tante altre realtà irpine. Dal 13 al 16 ottobre in giro per la città il circolo cittadino ha programmato una serie di eventi per coinvolgere i cittadini e le cittadine e avvicinarli ai temi della tutela dell’ambiente e dell’associazionismo.

Si parte il 13 ottobre con la presentazione dei dati AURA sulla qualità dell’aria in Irpinia e si conclude il 16 con Bring your cup, un evento pensato per chi vuole passare una serata alternativa in città.

Il 14 sarà presente il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani che guiderà un incontro dal titolo “Senza R-Impianti” incentrato sull’importanza dei biodigestori in Irpinia e non solo.

«Una quattro giorni dedicata all’ambiente, alla partecipazione e a chi si preoccupa per la propria Terra - dichiara Antonio Di Gisi presidente Legambiente Avellino -. La nostra ambizione è che questo appuntamento , giunto alla seconda edizione, sia sempre più un momento di denuncia, di analisi e di mobilitazione. Vi aspettiamo dal 13 al 16 in giro per Avellino perché, come dice il claim di FestAmbiente, che tieni a fà?»

«Il nostro obiettivo è coinvolgere quanta più gente possibile - spiega Antonio Dello Iaco -. Puntiamo a ottenere una grande partecipazione da parte di tutti e tutte. Vogliamo chiamare la cittadinanza, e in particolare gli studenti e le studentesse, a un’attenzione diversa sui temi ambientali. Questo territorio si cambia solo se saremo uniti!»