Dogana, Cipriano: "Buone e cattive notizie, ma il progetto arrivi in Aula" Il leader dell'opposizione chiede un consiglio comunale monotematico sull'argomento

Il consigliere comunale di opposizione Luca Cipriano commenta il progetto presentato dal sindaco Festa e dall’architetto Multari sulla nuova Dogana. “Ci sono buone e cattive notizie – scrive Cipriano su facebook – Finalmente c’è qualcosa di concreto, un incarico operativo e un progetto da realizzare. I finanziamenti regionali ci sono, bisogna andare avanti spediti e fare presto. Il restauro si deve fare, Avellino deve ritrovare la sua storica Dogana. Ma emerge inequivocabilmente - aggiunge - che non c’è una funzione vera per la nuova Dogana, La terrazza calpestabile è solo una bella suggestione e nulla più e poi non c’è nessum accenno a chi e come si gestirà la Dogana". Cipriano con gli altri componenti delle opposizioni a palazzo di Città di convocare con urgenza una seduta monotematica del Consiglio comunale “considerato che nessun passaggio istituzionale in Aula e nelle Commissioni è stato fatto sul progetto”.