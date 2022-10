Caro bollette, tensione in piazza: "La nostra protesta arriverà fino a Roma" Momenti di nervosismo tra commercianti e sindaco. Poi le parti si accordano per un incontro martedì

Monta la protesta dei commercianti di Avellino. I manifestanti si sono riuniti per manifestare il loro disappunto nei confronti del caro vita e dell'aumento incontrollato delle bollette. Non sono mancati momenti di tensione e nervosismo con i rappresentanti del Comune, il sindaco Festa e il vicesindaco Nargi. I commercianti, esasperati, hanno manifestato tutto il loro malcontento. Ma alla fine gli animi si sono rasserenati e le parti si sono lasciate con un appuntamento per martedì prossimo per capire che tipo di strategia comune si possa attuare per fronteggiare la crisi. "Chiederemo un blocco delle bollette e delle utenze – spiega Carmine Gaeta, anima della protesta - perché non ce la facciamo più ad andare avanti in questo modo" urlano i commercianti. "La nostra proposta è quella di scendere in strada, ma non davanti alla Prefettura: se c'è bisogno di fermarci davanti a una rotatoria o per 12 ore, lo faremo. Se non basterà, andremo in autostrada, a Roma".