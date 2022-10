Richiesta Azienda dei Colli utilizzo graduatoria infermieri, il Moscati precisa La risposta della direzione strategica al comunicato della CISL FP

In merito a quanto riportato in un comunicato stampa a firma del Commissario CISL FP Irpinia Sannio, Pietro Antonacchio, diffuso questa mattina agli organi di informazione, nel quale si segnala il mancato riscontro da parte dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino alla richiesta avanzata dall’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli di utilizzare la graduatoria concorsuale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere approvata nel 2021, la Direzione Strategica dell’Azienda Moscati precisa che, contrariamente a quanto asserito nella suddetta nota-stampa, la richiesta dell’Azienda Ospedaliera dei Colli ha ricevuto puntuale riscontro il 2 settembre scorso (prot. 27730) e che l’Azienda dei Colli ha anche comunicato all’Azienda Moscati i nominativi dei 9 infermieri immessi in servizio all’esito dello scorrimento della graduatoria.