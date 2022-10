Gabrielli a Montevergine: "Piantedosi ministro? Profilo di grande spessore" Il Sottosegretario alla Presidenza dei MInistri ha presentato il suo libro sulla Protezione Civile

"Naufragi e nuovi approdi, dal disastro della Concordia al futuro della Protezione civile” è il libro di Franco Gabrielli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentato nella Sala del Capitolo del Santuario di Montevergine. La Protezione civile e il volontariato hanno un ruolo imprescindibile che però non può e non deve sostituirsi allo Stato. E ricordando la recente alluvione a Monteforte Irpino, Gabrielli, che nell'80 era un volontario nell'Irpinia post terremoto, sottolinea come le comunità debbano prendere coscienza e consapevolezza che fenomeni e rischi idrogeologici sono sempre più frequenti. Con Gabrielli inevitabile anche un passaggio poltico, sulla formazione del nuovo governo e sul suo amico matteo piantedosi in pole per il Ministero degli Interni. Naturalmente l’ultima parola spetta al Presidente del Consiglio incaricato e al Presidente della Repubblica ma sarebbe un gran segnale per questa terra e per tutto il paese, è un profilo di grandissimo spessore".