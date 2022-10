Settimana nazionale della protezione civile: Campania protagonista Ricco il calendario: eventi ed iniziative si svolgeranno in tutta la regione

Al via in Campania la settimana di protezione civile, nell'ambito della campagna nazionale dedicata a sensibilizzare i cittadini sui temi della consapevolezza e della prevenzione del rischio oltre che a diffondere una moderna cultura di protezione civile.

Ricco il calendario: eventi ed iniziative si svolgeranno in tutta la regione, con il coinvolgimento delle Prefetture (che hanno coordinato alcuni appuntamenti), dei comuni che hanno aderito, delle Istituzioni e del mondo del volontariato.

La campagna, giunta alla sua quarta edizione, si svolge in tutta Italia sotto l'egida del Dipartimento Protezione Civile.

In Campania le attività sono dedicate agli studenti delle scuole medie e superiori, ai cittadini e agli addetti ai lavori. Gli eventi infatti, da un lato, puntano a diffondere le buone pratiche da tenere in caso di rischio naturale, anche attraverso la campagna nazionale io non rischio 2022 io non rischio e, dall'altro, a migliorare la risposta del sistema di protezione civile mediante esercitazioni specifiche dedicate alle diverse componenti del sistema.

A supporto delle iniziative è stata sviluppata una campagna di comunicazione rivolta al cittadino centrata proprio sull'importanza della consapevolezza del rischio e intitolata "La protezione civile sei anche tu": punta a far conoscere il complesso e variegato sistema della protezione civile anche stimolando l'adesione al mondo del volontariato.

Si parte oggi, sabato 8 ottobre con la visita studio di 15 discenti della scuola messicana Escuela nacional de proteccion civil, all'osservatorio vesuviano per il rischio vulcanico e al comune di Monteforte Irpino per il rischio idrogeologico. Il tema della prima giornata: protezione civile e rischi nel territorio italiano.

La tappa della seconda giornata, sarà Benevento, dalle 8.30 alle 17.30 nel piazzale dello stadio Ciro Vigorito. “Ricordando il terremoto del 21 agosto 1962 Irpinia-Sannio. Rischio sismico e comunità resilienti.” Esercitazioni, logistica di allestimenti campo soccorritori della protezione civile della regione Campania.

Lunedì 10 ottobre: ore 9.00, parco reale della reggia di Caserta. Il rischio incendi boschivi nel patrimonio dell'Unesco. Esercitazione di protezione civile della regione Campania. Ore 15.30 Università degli studi del Sannio, sala Ciardiello, convegno sul tema: “Nuovi scenari della pianificazione di protezione civile: il sindaco quale autorità locale di protezione civile e ruolo del gruppo comunale.”

Martedì 11 ottobre ore 10.00, porto di Salerno, molo Manfredi e spiagge di Vietri sul Mare. “Le emergenze in costiera: l'importanza delle allerte meteo e dei soccorsi a mare e in zone impervie.” Esercitazioni del sistema regionale di protezione civile.

Mercoledì 12 ottobre ore 10 è la volta di Caserta in piazza Vanvitelli. Tema della giornata: “La protezione civile, un'organizzazione a difesa dei boschi dagli incendi.” In mostra, attrezzature e mezzi degli enti del sistema regionale di protezione civile per la gestione di tale emergenza.

Ore 10.00-13.00 riservato alle scolaresche e 14.30-17.00 Napoli, città della scienza: “Dai vulcani ai terremoti, dagli incendi boschivi al Covid-19, alle emergenze umanitarie: tante forze in campo per il sistema regionale di protezione civile.” Esposizioni e dimostrazioni pratiche per la gestione delle emergenze.

Ore 10.30 Procida, chiesa Santa Margherita a Terra Murata, convegno: “Vulcani e comunità, la cultura come strumento di resilienza.”

Giovedì 13 ottobre, Napoli città della scienza. Riservato alle scolaresche. “Dai vulcani ai terremoti, dagli incendi boschivi al covid-19, alle emergenze in campo: tante forze in campo per il sistema regionale di protezione civile.” Esposizioni e dimostrazioni pratiche per la gestione delle emergenze in Campania.

Venerdì 14 ottobre sarà la volta delle aree interne in Irpinia, ad Ariano, grazie alla scelta intelligente, lungimirante e significativa della dirigente della sala operativa della protezione civile della regione Campania Claudia Campobasso.

Ad ospitare lo straordinario evento sarà la struttura del centro fieristico di località Casone, di proprietà della comunità montana ufita, che da alcuni mesi in questa zona strategica a poca distanza della nascente stazione Hirpinia, ospita in alcuni spazi la protezione civile flumerese. Una realtà ormai ben collaudata diretta da Francesco Giacobbe da anni in prima linea impegnata su più fronti nel territorio tra Valle Ufita e la Baronia.

Dalle 10.00 alle 13.00 riservato alle scolaresche e dalle 14.30 alle 17.00, l'evento: Ricordando il terremoto del 21 agosto 1962 Irpinia-Sannio. “Rischio sismico e comunità resilienti.” Esposizioni e dimostrazioni pratiche del sistema di protezione civile in Campania.

Ore 17.30 a Bacoli, in provincia di Napoli. Istituto comprensivo Vespucci-Gramsci viale Olimpico. Procida 2022 per una consapevolezza dei rischi in mare. Esercitazione nazionale soccorso acquatico in Campania.

Sabato 15 ottobre ore 10-13 e 14-30 - 17-00 sempre ad Ariano Irpino centro fieristico in località Casone seconda giornata di esposizioni e dimostrazioni pratiche del sistema di protezione civile in Campania.

Ore 10 ancora a Bacoli al porto di Marina Grande, anche qui nuova esercitazione nazionale soccorso acquatico in Regione Campania.

L’ultimo appuntamento, domenica 16 ottobre. Ore 10.00 a Castel Morrone in provincia di Caserta, campo sportivo. Incendi boschivi, il sistema di protezione civile. Per la lotta attiva. A Comola Grande, esercitazione rischio incendi boschivi e soccorso in ambiente impervio.

In contemporanea, sabato 15 e domenica 16 ottobre in 120 piazze della Campania si svolgerà la manifestazione “Io non rischio” dedicata alle buone pratiche di prevenzione dei principali rischi naturali.