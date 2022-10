Lutto nella Cgil campana, è morto Raffaele Lieto ex segretario in Irpinia Le esequie si terranno domenica alle ore 12.00 a Baiano

Tante battaglie sindacali, spesso drammatiche e difficili. Una vita spesa al fianco dei lavoratori. Dolore nella Cgil campana per la scomparsa di Raffaele Lieto: per anni aveva guidato in passato la Cgil di Avellino. Tanti i messaggi di cordoglio sui social dopo che si è diffusa la notizia.

La camera ardente, rende noto la Cgil Avellino, sarà allestita oggi dalle ore 13:00 a Baiano, nella sua casa in via Pietro Nenni, il feretro transiterà dalla "Camera del lavoro" della Cgil Avellino in via Padre Paolo Manna, mentre le esequie si terranno domenica alle ore 12:00 a Baiano.

In una nota "la Federazione irpina di Sinistra Italiana accoglie con commozione e cordoglio la notizia della scomparsa del compagno Raffaele Lieto. Raffaele è stato un grande militante e dirigente della sinistra sindacale e politica della nostra provincia e della nostra regione. Già segretario generale della Cgil irpina, ha speso la sua vita sempre in difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, con uno sguardo attento, lucido, curioso, appassionato sul mondo. Ci onoriamo che abbia fatto parte della nostra comunità, e ricorderemo sempre con affetto e gratitudine la sua straordinaria testimonianza di passione civile. Rivolgiamo il nostro pensiero più affettuoso alla sua famiglia e ai suoi cari".