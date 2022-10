Avellino, fiocco rosa in casa del colonnello Bramati: è nata Isabella Marie Grande gioia per il colonnello e la moglie Stephanie Marie Torretta

Fiocco rosa in casa del colonnello Luigi Bramati, che guida da poco più di due anni il comando provinciale dei carabinieri di Avellino. E' nata Isabella Marie per la gioia della mamma Stephanie Marie Torretta e del papà, il colonnello Luigi Bramati, emozionatissimo per il lieto evento. Tanti i messaggi di auguri giunti alla caserma dei carabinieri di via Brigata da parte di rappresentanti istituzionali ma anche di semplici cittadini che hanno avuto modo in questi anni di apprezzare la serietà del lavoro portato avanti in Irpinia dal colonnello Bramati.

Anche dal gruppo editoriale di Ottopagine e Otto Channel tv gli auguri alla mamma, al colonnello Bramati e alla piccola Isabella Marie per un futuro radioso e pieno di felicità.