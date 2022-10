Osteoporosi: open day al Moscati. Esami e visite gratis in ospedale ad Avellino Come e quando. Ecco prenotarsi. Il 20 ottobre appuntamento nell'ospedale di Avellino

Visite specialistiche, esami diagnostici e servizi informativi per la prevenzione e la diagnosi dell’osteoporosi. Giovedì 20 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, l’Unità operativa di Genetica Medica dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino ha organizzato un open day per effettuare controlli gratuiti. «L’iniziativa – afferma Gaetana Cerbone, Dirigente Medico del reparto di Genetica e responsabile dell’Ambulatorio di osteoporosi primitive e secondarie – è rivolta soprattutto alle donne in post-menopausa, ma anche gli uomini over 60 e alle persone affette da diabete o da patologie autoimmuni e in terapia cortisonica. L’osteoporosi – spiega ancora Cerbone - è una malattia silente e asintomatica che porta a un deterioramento dell’architettura ossea e a una riduzione della massa minerale, con conseguente aumento della fragilità dell’osso. Indagini diagnostiche corrette e precoci e un adeguato trattamento sono perciò fondamentali per ottenere una significativa riduzione della fragilità scheletrica e, quindi, dell’incidenza delle fratture».

L’open day si terrà all’interno di un ambulatorio dedicato (Città ospedaliera, settore A, secondo piano), dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 16,30: dopo una valutazione clinica del rischio fratturativo, il paziente effettuerà una MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) calcaneare. Infine, riceverà una consulenza nutrizionale con esame bioimpedenziometrico.

Per accedere alla giornata di visite gratuite è necessaria la prenotazione telefonica al numero 0825.203643, attivo da domani, 10 ottobre, fino a martedì 18 (sabato e domenica esclusi), dalle ore 9 alle 12. Per evitare assembramenti, al momento della prenotazione sarà comunicato all’utente l’orario in cui presentarsi all’ambulatorio di Genetica Medica e il 20 ottobre le persone prenotate dovranno esibire, all’ingresso in ospedale, un documento di riconoscimento agli agenti di vigilanza. Nel caso in cui il paziente prenotato avesse necessità di essere accompagnato, l’accompagnatore dovrà essere munito di green-pass valido. A tutta l’utenza è fatto obbligo di indossare la mascherina per l’intera durata della permanenza in ospedale.

QUANDO

Giovedì 20 ottobre, dalle ore 9 alle 12,30 e dalle ore 14 alle 16,30

DOVE

Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” Avellino, Ambulatorio di Genetica Medica, settore arancione, secondo piano

SERVIZI OFFERTI

Valutazione rischio fratturativo – MOC - Visita nutrizionale ed esame bioimpedenziometrico

DESTINATARI

Donne in post-menopausa - Uomini over 60 - Pazienti affetti da diabete e/o patologie autoimmuni e in terapia cortisonica

COME FARE PER ADERIRE ALLA GIORNATA

Prenotazione telefonica al numero 0825.203643, attivo dalle ore 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, a partire dal 10 e fino al 18 ottobre (in caso di esaurimento dei posti prenotabili, il servizio potrebbe essere interrotto prima del 18 ottobre).