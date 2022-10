L'Autostazione è pronta, domani alle 6.35 la prima corsa Il sindaco Festa: "Primo passo verso la rivoluzione della mobilità"

La prima corsa è in programma alle 6.35. Dopo l’inaugurazione di un mese fa condita da un vespaio di polemiche, domani entrerà materialmente in funzione l’Autostazione di via Fariello, un’opera attesa da ben 35 anni. Si comincerà con l’utilizzo dei 24 stalli interni al piazzale. Per il sindaco Festa un primo passo verso la rivoluzione della mobilità in città. “Già il fatto che tutto l’extraurbano da Napoli si fermerà all’autostazione, senza passare per Piazza Kennedy, porterà a risparmiare almeno un chilometro e un alleggerimento del traffico”, “Stiamo lavorando al mancato ingresso dell’extraurbano in città, con lo stazionamento Borgo Ferrovia; che sarà il tassello successivo. Per questi cambiamenti occorre tempo ma devo dire che, grazie alla collaborazione con AIR, stiamo procedendo speditamente. Cambiare la mobilità di una intera provincia non è affatto facile ma hanno condiviso con noi, recepito le indicazioni e la volontà dell'amministrazione, e stiamo andando in questo senso”.