Il "Tour per la Vita" del Colonnello Carlo Calcagni arriva in Irpinia

Il “Tour per la Vita” del Colonnello Carlo Calcagni- ammalatosi a contatto con l’uranio impoverito in missione di pace- con il suo “Mai Arrendersi”, arriva in Irpinia dal 10 al 14 ottobre Partirà lunedì 10 ottobre da Lioni e si concluderà venerdì 14 ottobre a Mercato San Severino (SA), il “Tour per la Vita” del Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano Carlo Calcagni, che transiterà con il suo Triciclo Volante nei vari Comuni dell’Alta Irpinia, portando con sé il progetto “Mai Arrendersi” ed il libro autobiografico "Pedalando su un filo d’acciaio" 12 e 13 ottobre ad Avellino incontro con le autorità e proiezione del film sulla sua vita al cinema Partenio.

Elicotterista dell’Esercito, ammalatosi per causa e fatti di servizio durante la missione Internazionale di pace nel 1996 nei Balcani, in Bosnia, ha saputo trasformare la sua tragedia in forza di volontà e di coraggio, riuscendo ad ingannare anche la morte. La grave malattia che l’ha colpito a causa del contatto con l’uranio impoverito, lo costringe a continue cure.Nonostante l’handicap fisico ele continue cure che quotidianamente si autosomministra, percorre l’Italia portando il suo messaggio di speranza: con la volontà si superano le difficoltà fisiche. Le sue imprese sportive, svolte su una speciale bicicletta,